نائبة تطالب رئاسة مجلس النواب باستضافة الكاظمي

2021/06/29 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النائبة ريزان شيخ دلير عضوة مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، طلبا الى رئيس مجلس النواب، لاستضافة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي لغرض مناقشة ملفين مهمين.

وقالت شيخ دلير خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، انها وجهت طلبا الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لغرض استضافة رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة اجراءاته عن انتهاك السيادة العراقية من قبل القوات الاجنبية وتجاوزها على اراضي العراق واقليم كوردستان ولمرات متعددة.

واضافت: ان الغرض الثاني من الاستضافة هو لمعرفة اجراءات وآليات الحكومة المتخذة حول اجراء الانتخابات المبكرة المزمع عقدها في 2021/10/10.

PUKmedia خاص

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