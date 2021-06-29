بردرش.. تسمم 17 شخصا تناولوا السمك

2021/06/29 | 16:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم صحة قضاء بردرش نشوان برزنجي، تسمم 17 شخصا تناولوا السمك.

وقال برزنجي لـ PUKmedia، ان 17 شخصا اصيبوا بالتسمم تناولوا السمك في منطقة مندان التابعة لقضاء بردرش.

واضاف، انه تم اغلاق المطعم على الفور بالتنسيق مع لجنة القائممقامية بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الصحية.

واشار الى انه تم ارسال عينة من المأكول الى مختبر دهوك لفحصه ومعرفة سبب التسمم.

وبشان الوضع الصحي للمصابين، اضاف برزنجي، انه تم علاجهم في مستشفى بردرش وان اوضاعهم الصحية جيدة.

PUKmedia كوسرت فيصل كتو

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