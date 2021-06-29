وزير الخارجية الإسرائيلي يدشن سفارة بلاده في الإمارات

2021/06/29 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشّن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الثلاثاء، في أبوظبي أول سفارة إسرائيلية في الخليج، بعد أقل من عام على تطبيع العلاقات بين البلدين، داعيا دول المنطقة إلى السير على خطى الإمارات والاعتراف بإسرائيل.

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