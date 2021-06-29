خطوة جديدة من البنك المركزي لتخفيض سعر الدولار

2021/06/29 | 16:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا.

وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، اليوم (29 حزيران 2021)، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 9.22%، لتصل إلى 237 مليونا و968 ألفا و82 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل دولار واحد.

وذهبت المشتريات البالغة 171 مليونا و238 ألفا و82 دولارا لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 66 مليونا و730 الف دولار بشكل نقدي.

شر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الثلاثاء.

وسجلت اسعار الدولار ليوم الثلاثاء (29 حزيران 2021)، جاء على النحو التالي

بغداد - بورصة الكفاح

146800

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

بغداد

147,250

146,250

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البصرة

147,500

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اربيل

147,500

وكانت اسعار صرف الدولار ليوم امس الاثنين:

بغداد - بورصة الكفاح

146,850

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في اغلب صيرفات بغداد

شراء 146,250

بيع 147,250

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