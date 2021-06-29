2021/06/29 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عاجل..

رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اجتماع موسّع مع مفوضية الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة:

يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ويتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية تصدر توصيات لضمان نزاهة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية تصدر توصيات لضمان نزاهة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).