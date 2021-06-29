البرلمان ينهي قراءة تعديل قانون الملاك ويؤجل التصويت على قانونين

2021/06/29 | 17:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، قراءة مشروع قانون تعديل قانون الملاك، فيما قرر تأجيل التصويت على قانونين.وقال مصدر نيابي لـ”النور نيوز”، ان “مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على مقتـرح قانـون حمايـة الموظـف الحقـوقي، وكذلك تأجيل التصويت علـى مقتـرح قانـون الأنديـة الرياضيـة”.وأضاف، ان “المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون …

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