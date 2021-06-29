2021/06/29 | 17:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وجاء في تقدير للصحة العراقية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 6558 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 5055 حالة جديدة للشفاء و35 حالة وفاة.وأشار التقرير، الى تلقي 27316 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع كورونا في العراق..



تسجيل أكثر من 6500 إصابة جديدة first appeared on النور نيوز.

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