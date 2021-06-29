2021/06/29 | 17:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بإستضافة وزير الزراعة داخل قبة البرلمان في جلسة يوم الخميس المقبل، لسؤاله عن اسم النائبة التي اشار لها في الاعلام.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل..



رئاسة البرلمان تقرر استصافة وزير الزراعة الخميس المقبل first appeared on النور نيوز.

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