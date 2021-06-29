رئيس الجمهورية: إعلان نتائج الانتخابات المقبلة خلال 24 ساعة.. وتغطية عبر البث المباشر

2021/06/29 | 17:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الثلاثاء، عن توصيات رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات، لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

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وذكر المكتب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح وخلال اجتماع موسّع مع مفوضية الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وهي: أن يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع".

وتضمنت بحسب البيان ان "يتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز".

يتبع..

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