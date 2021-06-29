2021/06/29 | 17:16 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 يونيو 2021 | 04:53 مساءً | عدد القراءات : 31

العراق يسجل 6558 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل 6558 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق بارتفاع طفيف عن اليوم السابق.

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