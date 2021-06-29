رئيس الجمهورية: الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع

2021/06/29 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع.

وقال صالح خلال اجتماع موسّع مع مفوضية الانتخابات، وتضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، انه “يتم الإعلان عن النتائج العامة للانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع”.

واضاف “كما يتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز”.

ولفت الى ان “عمليات العد والفرز تكون الكترونية وايضا يدوية في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، وتُعلن النتائج بعد المطابقة، وتُسلم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين”.

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