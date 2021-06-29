بتهمة السرقة.. القبض على مطلوبين في بغداد

2021/06/29 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء،عن القاء القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا السرقة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام الغزالية تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٤٦"سرقة" في منطقة الغزالية غرب بغداد ".

واضافت ان " قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٤٦ "سرقة" في منطقة البياع ببغداد".واشارت الى انه "تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

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