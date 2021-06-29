منها عربية.. أفضل الدول في العودة للحياة بعد كورونا

2021/06/29 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة بلومبيرغ قائمة لأفضل وأسوء الدول من حيث وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، بينما تجري أكبر حملة تطعيم في التاريخ، عبر العالم.

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