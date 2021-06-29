العراق وعلوة حمدان.. إلى أين؟

2021/06/29 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

انتشرت في مواقع التواصل الإجتماعي

مقاطع مرئية لرجل عراقي بصري وهو يعترض

بشدة ويحتج بحرقة قلب على واقع خدمي

بائس في مكان عمله (العلوة النموذجية) في

البصرة..



صور الرجل بكاميرا الهات

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