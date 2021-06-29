قفزة لمؤشرات الجائحة في العراق: عشرات الضحايا ومستشفيات مكتظة

2021/06/29 | 17:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، إلى أكثر من 1.33 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 6550 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 26 حزيران/يونيو، وتضمن تسجيل 6558 إصابة، و35 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.7%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 80 ألف شخص، بينهم أكثر من 625 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى أكثر من 17156 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 879 ألف شخص.

فيما قال مصدر طبي لـ "الترا عراق"، إنّ "أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا في مستشفيات العاصمة وبعض المحافظات، اكتظت بالمصابين".

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