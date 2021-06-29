2021/06/29 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شذى_كامل_خليل ( نصّ مسرحيّ ) ـ يدخلُ المساعدُ إلى مبنى الشّرطة ومعهُ أربعةُ متهمين.



1ـ قائدُ الشّرطةِ : هاتِ المتهمَ الأولَ.



المساعدُ: حاضر سيدي.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبضُ على المُتهمِ الخامس، مُتلبساً - شذى كامل خليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبضُ على المُتهمِ الخامس، مُتلبساً - شذى كامل خليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).