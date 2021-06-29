-يوتوبيا- الواقع الكولمبي .. - حمدى عبد العزيز

2021/06/29 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز وأنا اتابع أحداث العالم ..



دائماً مااتحسس المستقبل المرعب لمسألة تشييد المدن والتجمعات السكنية والإنشاءات المعمارية الفاخرة المخصصة لنخب الصفوة الطبقية كجزر وبقاع منعزلة الأسوار عن تكدسات سكنية فقيرة ومهملة يسكنها أصحاب الدخول محدودة من فقراء أحشاء المدن وأطرافها التي تتأرجح مابين الريف والمدينة وتحمل طابعاً مشوهاً من حيث البناء المعماري والبنيان الإجتماعي والأنماط الثقافية البائسة انعكاساً للإحب ......





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