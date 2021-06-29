أية مهام عاجلة لليسار المغربي اليوم - جمال براجع

2021/06/29 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_براجع إن الحديث عن المهام الآنية أو العاجلة لليسار بالمغرب الآن يفرض تحديد ماذا نقصد بهذا اليسار وتشخيص واقعه وتناقضاته في ارتباط بتحليل وتشخيص الصراع الطبقي الدائر في بلادنا.ماذا نقصد باليسار المغربي اليوم وما هي ابرز ملامح واقعه حدثت تحولات عميقة في اليسار المغربي خلال سيرورته التاريخية أفرزت خريطته الحالية بعناصرها المنظمة وغير المنظمة بعد اندماج مكونين تاريخيين من مكوناته في بنية ا ......





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