2021/06/29 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المتنبئ الجوي في مطار البصرة الدولي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، ان تصل ذروة الموجة الحارة الثلاثاء والاربعاء والخميس في الظل خلال الظهيرة الى مابين 50-52 درجة مئوية في اغلب مدن الجنوب.و49-50 في مدن الوسط والفرات الاوسط و46-48 في مدن الشمال و44-46 في المنطقة الغربية.

وقال عطية في منشور له عبر "فيس بوك"، إنه " تستمر الاجواء الرطبة في الجنوب يوم الثلاثاء وتخف الرطوبة قليلا يومي الاربعاء والخميس مع استمرار الأجواء الحارة اللاهبة بسبب الكتلة الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية.

واوضح ان "الرياح ستعود الجمعة الى الاتجاه الشمالي الغربي ( السموم ) مصحوبة بنشاط ملحوظ..



وغبار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سموم وغبار".. ذروة حارة تضرب العراق في اليومين المقبلين - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سموم وغبار".. ذروة حارة تضرب العراق في اليومين المقبلين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).