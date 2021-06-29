الكاظمي يبدأ اليوم جولة أوروبية

2021/06/29 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يبدأ جولة أوربية ، حيث ستكون محطته الاولى اليوم بوصوله في الساعات المقبلة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل

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