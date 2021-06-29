نيجيرفان بارزاني يبحث مع قادة أحزاب كردية أوضاع العراق وإقليم كردستان

2021/06/29 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع قادة أحزاب كردية، أوضاع العراق والإقليم.وأكد بارزاني خلال زيارته لكلاً من حزب عمال وكادحي كردستان والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان أن رئاسة إقليم كردستان:" ستواصل بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والأطراف والمكونات، جهودها الرامية لتحقيق وحدة الصف وتجاوز المشاكل والأزمات".وأتفقت الأطراف في الرأي" بأن يواجه الجميع الأوضاع والتحديات ويحفظوا الاستقرار السياسي من خلال وحدة الصف والتلاحم وحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاهم"./انتهى7

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