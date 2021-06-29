2021/06/29 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/نينا/ بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع قادة أحزاب كردية، أوضاع العراق والإقليم.وأكد بارزاني خلال زيارته لكلاً من حزب عمال وكادحي كردستان والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان أن رئاسة إقليم كردستان:" ستواصل بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والأطراف والمكونات، جهودها الرامية لتحقيق وحدة الصف وتجاوز المشاكل والأزمات".وأتفقت الأطراف في الرأي" بأن يواجه الجميع الأوضاع والتحديات ويحفظوا الاستقرار السياسي من خلال وحدة الصف والتلاحم وحل المشاكل عن طريق الحوار والتفاهم"./انتهى7
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني يبحث مع قادة أحزاب كردية أوضاع العراق وإقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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