رئاسة الجمهورية تدعو الناخبين الذين يحملون بطاقات غير محدثة الى تحديثها بايومتريا في نفس يوم الاقتراع وقبل الادلاء بصوتهم

2021/06/29 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت رئاسة الجمهورية، الناخبين الذين يحملون بطاقات غير محدثة، الى تحديثها بايومتريا في نفس يوم الاقتراع وقبل الادلاء بصوتهم، وتُجرى عملية تطابق البصمات وتقاطعها لكشف المشابهة./انتهى7

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