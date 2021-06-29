بعد قرار بإيقاف رواتب النواب المتغيبين.. البرلمان يعلن أسماء الحاضرين في جلسة اليوم

2021/06/29 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، عن قائمة بأسماء اعضاء المجلس الحاضرين في جلسته الثانية لليوم الثلاثاء 29/6/2021 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة.

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وحصل "ناس"، على نسخة من أسماء الحضور، بعد ساعات من قرار رئاسة المجلس إيقاف رواتب النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، فيما يلي قائمة باسماء حضور جلسة اليوم:

وقررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، إيقاف صرف رواتب النواب المتغيبين عن حضور جلسات المجلس.

وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس" (29 حزيران 2021)، خاطب فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، رئيس مجلس النواب، ذكر فيها: "نظرا لعدم الالتزام الواضح من قبل السادة أعضاء مجلس النواب بالحضور الجلسات نرجو إيقاف صرف رواتب السادة النواب كافة، الذين سيتغيبون عن حضور جلسات مجلس النواب الا بعذر رسمي و بموافقة من هيئة الرئاسة".

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