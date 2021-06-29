الأزهر يحذر من لعبة “فورتنايت” لهذا السبب

2021/06/29 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، من لعبة ”فورتنايت“ الإلكترونية، ”لما تحتويه من تجسيد لهدم الكعبة المشرفة“.وقال المركز في بيان، عبر حسابه في فيسبوك، إنه ”سبق وحذر من […]

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