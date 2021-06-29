2021/06/29 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسّعا مع مفوضية الانتخابات، تضمّن توصيات رئاسية لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.وقالت الرئاسة الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان الرئيس عقد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية مع مفوضية الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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