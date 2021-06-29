توصيات رئاسية لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات

2021/06/29 | 17:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، توصيات لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.وذكر بيان للرئاسة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في إطار مساعي رئيس الجمهورية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة، عقد اجتماع موسّع بشأن الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة، ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعثة …

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