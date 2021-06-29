الآن.. مجلس النواب يستضيف وزير النفط

2021/06/29 | 17:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يستضيف مجلس النواب العراقي، الآن، وزير النفط احسان عبد الجبار، لمناقشة عدد من الملفات المهمة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الآن..



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