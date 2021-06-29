الأسدي: للدولة ومؤسساتها ردودها وللحشد ردوده وعلى رأسها المقاومة

2021/06/29 | 17:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعتبر رئيس كتلة السند، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن للدولة ومؤسساتها ردودها وللحشد ردوده وعلى رأسها المقاومة.وقال الأسدي، في حديث إلى الميادين، ان ” للدولة ومؤسساتها ردودها وللحشد ردوده وعلى رأسها المقاومة التي ستقدر الرد المناسب”.

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