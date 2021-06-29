2021/06/29 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | برهم صالح: عمليات العد والفرز ستكون الكترونية وايضا يدوية

برهم صالح: عمليات العد والفرز ستكون في كل محطة انتخابية

صالح: نتائج الانتخابات ستعلن بعد المطابقة وتسلم نسخاً منها الى المرشحين

برهم صالح: عمليات العد والفرز ستكون بحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | برهم صالح: عمليات العد والفرز ستكون الكترونية وايضا يدوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | برهم صالح: عمليات العد والفرز ستكون الكترونية وايضا يدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).