2021/06/29 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم..تعرف على تفاصيلها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم.. تعرف على تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم.. تعرف على تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).