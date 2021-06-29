2021/06/29 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 مخالفين يحملون جوازات سفر مزورة في شركة وهمية تبيع العاملات ببغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “من خلال المتابعة المستمرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شركة وهمية تبيع العاملات الاجنبيات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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