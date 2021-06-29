رئيس الجمهورية يوصي المفوضية بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة

2021/06/29 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات توصيات مهمة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

وتضمنت التوصيات الرئاسية الإعلان عن نتائج الانتخابات خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء الاقتراع وتغطية عملية العد والفرز والنتائج عبر البث المباشر في مراكز التصويت والعد والفرز، كما أوصى رئيس الجمهورية بان تكون عمليات العد والفرز إلكترونية وايضا يدوية في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، وتُعلن النتائج بعد المطابقة، وبعدها تُسلم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين.

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