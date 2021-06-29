واشنطن ترحب بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي

2021/06/29 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي بالإمارات العربية، ووصفت الأمر بـ" الحدث بالتاريخي".

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