العراق: توصيات رئاسية بشأن الانتخابات المقبلة

2021/06/29 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة اليوم

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منذ 21 دقیقة

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اصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، خلال اجتماعه مع مفوضية الانتخابات وبعثة يونامي، الثلاثاء، توصيات لضمان "نزاهة" الانتخابات المقبلة، أبرزها منع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد الغير محدثة بايومتريا.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان اليوم، (29 حزيران 2021)، ان "ابرز ما جاء في الاجتماع الموسع هو ان يتم إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، ويتم تغطية عملية الاقتراع والعد والفرز والنتائج العامة عبر البث المباشر".

وأضاف، "منع الاستخدام غير المشروع لبطاقة الناخب القصيرة الأمد عبر جمعها وحصرها من قبل المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات".

وتابع، ان "الناخبين الذين يحملون بطاقة قصيرة الأمد في يوم الاقتراع يتم تسجيل بياناتهم بايومتريا في يوم الاقتراع وقبل الإدلاء بأصواتهم وتجري عملية فحص وتقاطع للبصمات".

وأكد "فرض عقوبات قانونية ومالية على موظفي المراكز الانتخابية التي تشهد خروقات وتزوير، واحالتهم الى المحاكم المختصة".

وأوضح ان "عمليات العد والفرز تكون إلكترونية، وأيضا يدوية، في كل محطة انتخابية، وبحضور ممثلي الأحزاب والمراقبين، وتعلن النتائج بعد المطابقة، وتسلم نسخ من النتائج لوكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين".

وبين "يتم تقديم كل أشكال الدعم لشبكات المراقبة الوطنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الانتخابي".

ومن المقرر أن يجري العراق، انتخابات مبكرة، في العاشر من تشرين الاول المقبل، استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019.

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