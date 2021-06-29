5 محافظات تقرر تعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

2021/06/29 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

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قررت محافظات (ديالى والديوانية والنجف والبصرة وذي قار)، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم، (29 حزيران 2021)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس من كل أسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتقليص ساعات الدوام الرسمي لبقية أيام الأسبوع حيث يبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار.

كما وجه محافظ ديالى، مثنى التميمي، بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، قرر محافظ النجف، لؤي الياسري تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة يوم الخميس المقبل.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، وتقليص ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وقررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي فيها وفي وقت سابق، اتخذ محافظ ذي قار وكالة عدة قرارات بينها تعطيل الدوام الرسمي باستثناء دائرة الصحة والدوائر الخدمية في الفترة من 28 حزيران حتى 4 تموز.

وسجلت محافظتي البصرة وذي قار هذا اليوم درجات حرارة قاربت الـ50 مئوية، حيث صنفت المحافظتين ضمن قائمة المناطق الـ10 الاعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم.

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