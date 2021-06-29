البرلمان العراقي يقرر قطع رواتب النواب المتغيبين

2021/06/29 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب العراقي، اليوم

الثلاثاء، إيقاف صرف رواتب النواب

المتغيبين عن حضور الجلسات وذلك بعد

الإخفاق الذي حصل في عقد جلسات سابقة.

ووفقا لكتاب مذيل بتوقيع حسن الكعبي

النائب الأول لرئيس مجلس النو

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