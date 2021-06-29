2021/06/29 | 18:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 43 نائباً يوقعون على طلب لاستضافة الكاظمي في البرلمان بشأن "انتهاك السيادة" والانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/29 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (43 نائباً يوقعون على طلب لاستضافة الكاظمي في البرلمان بشأن "انتهاك السيادة" والانتخابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (43 نائباً يوقعون على طلب لاستضافة الكاظمي في البرلمان بشأن "انتهاك السيادة" والانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).