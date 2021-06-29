الإقامة تقبض على مخالفين يحملون جوازات سفر مزورة في بغداد

2021/06/29 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الإقامة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على مخالفين يحملون جوازات سفر مزورة في شركة وهمية تبيع العاملات ببغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "من خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات، تمكنت مديرية الإقامة التابعة الى مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة من القاء القبض على ٩ مخالفين لقانون الإقامة بينهم ٧ اجنبيات يحملن جوازات سفر مزورة داخل إحدى الشركات الوهمية التي تعمل بالمتاجرة وبيع العاملات الهاربات من الدور في منطقة الكرادة ببغداد".

واضافت ان "هذه العملية جاءت بالتعاون والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومفارز جهاز المخابرات الوطني، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".

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