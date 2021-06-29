مجلس الوزراء يصوت على توقيع ملحق عقد ثاني لتجهيز الطاقة الكهربائية عبر خط خابات – قرقوش بقدرة 150 ميغاواط.

2021/06/29 | 18:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صوت مجلس الوزراء، على توقيع ملحق عقد ثاني لتجهيز الطاقة الكهربائية عبر خط خابات – قرقوش، بقدرة 150 ميغاواط.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي تنشره الاقتصاد نيوز، كما هو،

اولا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة2021)، بحسب الآتي:

- توقيع ملحق عقد ثاني لتجهيز الطاقة الكهربائية عبر خط (خابات- قرقوش) بجهد (132) ك.ف وبقدرة (100-150) ميكاواط، إضافة الى القدرة المتعاقد على تجهيزها سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء (150 لسنة 2021)، خطي (جمجمال- تازة)، وخطي (كردملا- دبس) بكمية (300+-15%)، لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية بسبب انخفاض امدادات الطاقة من الجانب الإيراني واستمرار حاجة المنظومة الكهربائية إليها، وبسعر التعرفة للطاقة المستوردة من الجانب الإيراني، على أن يكون التجهيز بدءاً من تاريخ 15 آيار 2021.

- تُحمل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية التابعة الى وزارة الكهرباء مبالغ الضرائب المترتبة، وينظم ذلك بالعقد المبرم مع الشركة المجهزة.

ثانيا/ الموافقة على ما يأتي:

- استثناء شراء حقوق الطبع (Copy Right)، والتعاقد للمؤلفات الأجنبية لترجمتها للغات الوطنية وإنتاج الأعمال السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2021، وتبسيط إجراءات شراء حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات الاجنبية باعتماد المراسلات الألكترونية لامتلاكها، كما هو معمول به في الوطن العربي ودول العالم.

- تقديم المنح المالية للافلام السينمائية من الميزانية المتوفرة في وزارة الثقافة للانتاج المشترك للأفلام الآتية:

أ- رجل الخشب

ب - ميسي بغداد

جـ - الامتحان

د- أوربا

هـ - الجنائن المعلقة

- تقاضي موظفي وزارة الثقافة أجوراً لقاء أعمالهم في الترجمة أو الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية من ضمن الموازنة والابواب المخصصة، على أن تتحقق الشروط المذكورة في المادة (53) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل.

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