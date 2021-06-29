2021/06/29 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، مواصلة محاكمة الصحفي، سليمان الريسوني، في قضية "اعتداء جنسي" غيابيا، وفق ما أكد دفاعه، بينما سبق للريسوني المضرب عن الطعام منذ 83 يوما أن اشترط نقله في سيارة إسعاف.

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