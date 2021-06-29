مصدر يكشف مفاجأة عن قصف الحشد: هذا ما حصل قبل ساعتين من الاستهداف

2021/06/29 | 18:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضح مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، ما حدث قبل ساعتين من القصف الأميركي لموقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية الاثنين الماضي.

ونقلت "روسيا اليوم" عن المصدر قوله اليوم، (29 حزيران 2021)، إن "عناصر من حرس الحدود العراقية رصدوا قبل ساعتين من القصف، طائرات مسيرة بمسافات غير مرتفعة كانت تصور المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا".

وتابع، أن "عناصر حرس الحدود أرسلوا نداء بشأن الطائرات ووصلهم الرد بأنها طائرات صديقة تابعة لقوات التحالف الدولي".

وبين، أن "القصف حدث بعد ساعتين من مشاهدة هذه الطائرات".

وأضاف: "عندما شاهدنا هذه الطائرات كنا نتوقع أن يكون هناك قصف بعد أيام، مثلما كان يحدث في السابق، لكننا فوجئنا بما حدث".

يذكر انه في ليلة الأحد إلى الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران" في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن.

وذكر البنتاغون إن العملية نفذت "ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها فصائل مدعومة من إيران" على قوات الولايات المتحدة في العراق.

من جهته قال الحشد الشعبي، في بيان، إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصره وألحقت أضرارا بعدة طائرات مسيرة ومستودعات أسلحة، بينما تحدثت وكالة "سانا" السورية عن مقتل طفل بالعملية.

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