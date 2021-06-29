تعليق جديد من الصحة بشأن حظر التجوال

2021/06/29 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن

إعادة فرض الحظر متوقف على ارتفاع أعداد

الإصابات بكورونا، فيما حددت موعد منح

اللقاحات الى المواطنين بشكل منتظم.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض

الحلفي للوكا

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