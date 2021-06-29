مجلس النواب يُصوت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية

2021/06/29 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على

اعضاء محكمة التمييز الاتحادية،

واستضافة وزير النفط.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في

بيان، إن "مجلس النواب صوت على اعضاء

محكمة التمييـــز الاتحادية".

وأضافت،

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