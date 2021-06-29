العدل توجه بتقليص الدوام الرسمي

2021/06/29 | 18:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة.وذكر اعلام الوزارة في بيان، ان “الوزير وجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي الى الواحدة ظهراً ابتدأ من يوم غد الأربعاء لكافة الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات”.واكد الوزير بحسب البيان، ان “هذا التوجيه جاء بسبب مرور بلدنا العزيز بموجه غير مسبوقة في ارتفاع درجات […]

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