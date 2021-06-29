وزارة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي بسبب درجات الحرارة

2021/06/29 | 18:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه وزير العدل القاضي، سالار عبد الستار محمد، اليوم الثلاثاء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي الى الواحدة ظهراً ابتدأ من يوم غد الأربعاء لكافة الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات.واكد الوزير في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هذا التوجيه جاء بسبب مرور بلدنا العزيز بموجه غير مسبوقة في ارتفاع درجات …

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