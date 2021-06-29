بغداد اليوم تنشر اسماء القضاة المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية

2021/06/29 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنشر "بغداد اليوم" اسماء المرشحين القضاة لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية الذين صوت عليهم مجلس النواب خلال جلسة اليوم.

وتتضمن القائمة 12 قاضيا لشغل مناصب رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية.

وفيما يلي الاسماء ادناه:.

عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد الضامن

منذر ابراهيم حسين الخزعلي

عصام عبد الحميد مدلول الشعلان

يحي خضير عبيس الفتلاوي

صباح عريبي فخري الحسناوي

حيدر جواد رديف الخفاجي

شهاب احمد ياسين الشمري

ايوب عباس ال ورقة

محمود عباس هادي الفتلاوي

ماجد حسين موسى الاعرجي

فيصل ابراهيم علي العزاوي

احمد علي خلف العزاوي

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