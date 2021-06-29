2021/06/29 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وجه وزير العدل سالار عبد الستار ،بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة اعتبارا من يوم غد الأربعاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل توجه بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة اعتبارا من يوم غد الأربعاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل توجه بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة اعتبارا من يوم غد الأربعاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).