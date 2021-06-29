علاوي : العراق اصبح ساحة لتصفية الصراعات الدولية والاقليمية والحكومة لا تمتلك القدرة على ايقافها

2021/06/29 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ شدد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، على ضرورة وضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية المتواجدة في العراق وتكون للعراق السيادة فيها وضرورة الالتزام بها.وقال علاوي في بيان: ان"جميع المؤشرات تؤكد ان العراق اصبح ساحة لتصفية الصراعات الدولية والاقليمية وان الحكومة لا تمتلك القدرة على ايقاف هذه الصراعات".واوضح ان الشعب العراقي هو من يدفع الثمن في كافة المجالات، مجددا دعوته لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير للحفاظ على سيادة الدولة وهيبتها وعدم بقاء العراق ساحةً او مسرحاً لهذه الصراعات./انتهى9

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