2021/06/29 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير العدل سالار عبد الستار محمد، الثلاثاء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي الى الواحدة ظهراً ابتداء من يوم غد الأربعاء لكافة الدوائر العدلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، أن "الوزير سالار عبد الستار محمد وجه بتقليص ساعات الدوام الرسمي الى الواحدة ظهراً ابتدأ من يوم غد الأربعاء لكافة الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات".

واكد الوزير أن "هذا التوجيه جاء بسبب مرور بلدنا العزيز بموجه غير مسبوقة في ارتفاع درجات الحرارة وحفاظا على الصحة العامة وجهنا بأن يكون نهاية الدوام الرسمي اعتباراً من يوم غد في تمام الساعة الواحدة ظهراً وإلى إشعار آخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل تقلص دوام موظفيها جراء ارتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل تقلص دوام موظفيها جراء ارتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).