اياد علاوي: العراق اصبح ساحة لتصفية الصراعات والشعب يدفع الثمن

2021/06/29 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، أن العراق اصبح ساحة لتصفية الصراعات والشعب يدفع الثمن، فيما شدد على ضرورة وضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية. وقال علاوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “من الضروري وضع قواعد اشتباك تحدد عمل القوات الاجنبية المتواجدة في العراق وتكون للعراق …

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